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SON DAKİKA: Benzine 2 liralık zam! Akaryakıtta ‘asgari ücret’ detayı: Lüksemburg’da 1.549, Türkiye’de 394 litre… (24 Temmuz Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

24.07.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Başta benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petroldeki ve dolardaki yükseliş, yeni bir zamma yol açtı. Mazot için gelen son 1,55 TL’lik zammın ardından benzin grubunda da bu gece artış yaşanacak. Akaryakıtta ÖTV artırımı ile gelen zamların ardından Avrupa’da iki ülke hariç asgari ücretle en az akaryakıt alınabilen ülkenin de Türkiye olduğu belirlendi. İşte haberin detayları ile İstanbul, Ankara, İzmir mazot-benzin fiyatı.

SON DAKİKA: Benzine 2 liralık zam! Akaryakıtta ‘asgari ücret’ detayı: Lüksemburg’da 1.549, Türkiye’de 394 litre… (24 Temmuz Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… KDV artışı sonrası akaryakıt fiyatları için gelen 6 liralık zammın ardından, “Benzine indirim zam var mı?” , “Motorin fiyatları ne kadar?” soruları gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Bir yandan brent petrol tarafındaki yükseliş bir yandan da dolar/TL kurunun rekor seviyelerde olması sonucu beklenen haber geldi. Motorin fiyatları için gelen 1,55 TL’lik zamma bir de benzin zammı ekleniyor. İşte 24 Temmuz 2023 Pazartesi güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

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SON DAKİKA: BENZİN 37 TL’YE YAKLAŞACAK

Motorin litre fiyatları son zam ile 34 liranın üzerine yükselmişti. Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayan dolar/TL kuru ve petrol fiyatları yükselişe geçince benzin fiyatı için de zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre bu gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 liralık artış bekleniyor.

Gelecek 2 liralık zammın ardından benzin pompa fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 36,03 TL, Ankara’da 36,47 TL ve İzmir’de 36,56 TL’yi görecek.

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AKARYAKIT FİYATLARINDA ‘ASGARİ ÜCRET’ DETAYI

ÖTV artışı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarfından yapılan açıklamada, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında benzin ve motorini en ucuz kullanan dördüncü ülke olduğu belirtilmişti. Ancak Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın köşesine taşıdığı habere göre, akaryakıt fiyatlarında satın alma gücüne dikkat çekildi. Akaryakıt fiyatlarının bu düzeyleri ile tüm AB ülkelerinin altında bulunduğu kaydedilirken, asgari ücretle alınabilen benzin veya motorin miktarına bakıldığında durumun tersine döndüğü ifade edildi. Avrupa’da iki ülke hariç asgari ücretle en az akaryakıt alınabilen ülkenin de Türkiye olduğu belirlendi.

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Türkiye’de ikinci yarıda geçerli asgari ücretin brütü ve 21 Temmuz akaryakıt fiyatları baz alınırsa, satın alınabilen miktar benzinde 394 litre, motorinde 397 litreye denk geliyor. Buna göre brüt asgari ücretin satın alabildiği miktar, Avrupa ülkeleri içinde sadece Bulgaristan’da benzinde 308, motorinde 321 litre ve Macaristan’da benzinde 382, motorinde 392 litre ile Türkiye’nin altında. Buna karşılık Lüksemburg’da ise brüt asgari ücretle alınabilen benzin miktarı 1.549 litre ile Türkiye’nin 3,9 katına, motorin miktarı da 1.658 litre ile 4,2 katına ulaşıyor.

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PETROL FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Uluslararası Enerji Forumu (IEF) Genel Sekreteri Joseph McMonigle, arzın talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle petrol fiyatları yılın ikinci yarısında yükseleceğini dile getirdi. Genel Sekreter, "Hindistan ve Çin'in toplamı bu yılın ikinci yarısında günde 2 milyon varillik bir talep artışı yaratacak" dedi. Ayrıca petrol fiyatlarının bir kez daha varil başına 100 dolara çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda, fiyatların halihazırda varil başına 80 dolar seviyesinde olduğunu ve potansiyel olarak buradan daha yükseğe çıkabileceğini belirtti.

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24 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 34,03 TL
Motorin: 33,86 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 34,42 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR
Benzin: 34,56 TL
Motorin: 34,54 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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