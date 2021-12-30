Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Son dakika haberi: EPGİS'ten benzine gelen yeni zam ile ilgili bir açıklama yapıldı.

İşte EPGİS'ten yapılan benzine zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 68 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 68 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 30, 2021

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. (AA)



