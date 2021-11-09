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Son Dakika: Benzinin fiyatı yine değişiyor! İşte indirimin geleceği tarih

09.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son geçtiğimiz haftalarda 28 Ekim'de benzinin litre fiyatına 25 kuruşluk indirim gelmişti. Benzine tekrar perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruşluk indirim bekleniyor. Öte yandan Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

BENZİNE 30 KURUŞ İNDİRİM

NTV'de yer alan habere göre akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ÖTV DESTEĞİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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