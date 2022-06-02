SON DAKİKA | Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Son dakika: Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir zam daha geldi. Son gelen zamla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 26 TL'yi aştı. İşte son dakika haberinin detayları...

YÜZDE 200'Ü GEÇTİ

Gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir zam daha geldi. Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte son 7 ayda benzine yapılan zam yüzde 200'ü geçti.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ 26 TL'Yİ GEÇTİ

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.01'den 26.23'e, Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24.45'ten 25.94'e, Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.

SON BİR HAFTADA 3'ÜNCÜ ZAM

Son zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam yapıldı.

