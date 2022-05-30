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Benzin fiyatları 25 lirayı aştı! Dikkat çeken öneri: 'Eğer bu yapılırsa benzin ve motorin 6 TL düşer'

30.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son yedi ayda benzine yüzde 197, motorine ise yüzde 187 oranında zam geldi. Araç sahipleri artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntılar yaşarken CHP'den, benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. İstanbul'da benzin 25.01 TL'den satılırken motorin ise 24.45 TL'den satılıyor. CHP'li vekil 'Eğer bunu yaparlarsa akaryakıt 6 TL düşer' dedi.

Benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem Cuma hem de Cumartesi akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 TL'yi aştı. 28 Ekim 2021'de 8.41 TL'den satılan benzinin 25 TL'ye gelmesi vatandaşı etkiledi. CHP'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları..

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CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.

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'EĞER BUNU YAPARLARSA ÇİFTÇİ TARLASINA DÖNER'

Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

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Okuyucu Yorumları 138 yorum
herşeyi devletten bekliyoruz iyi güzel hiç esnaf zenginler niye alacağından karından vazgeçmiyor. samimi değilsiniz chp iktidara geldiğinde ırak gibi olacak bu ülke bu sözümü unutmayın
şimdide Suriye gibi Afganistan gibi.Degilmi sen nerde yasiyorsun.Birakta 4 seneliginede ırak gibi olsun.zaten alıştık araplastirilmaya.
Herşey devletten bekleyen yok, ama senin devletin aldığı vergilerden haberin yok...
esnaf karindan vazgecmiyor diyor ruh hastası kâr mi kaldi kapatan kapatana
kimden bekleyelim dostum beni padişah mı yönetiyor.
akp geldiginde ırak gibi degildik gittiginde de olmayiz sen rahat ol
Devlet değil de senmi düşüreceksin
sen hiç durma şimdiden Irak'a git.
Kafalar pırıl pırıl...
@erhan_ekiz_1992 Senin tuzun kuru galiba.mazot ve benzin 25 tl olduğu için araçlara b,inip bir yere gidemiyoruz.Esnaf,çiftçi bitti.Sen artık nerelerden besleniyorsan böyle bol keseden kolay atıyorsun.
yüksek akaryakıt fiyatlarından en çok petrolcüler zarar ediyor. motorinde litre de 25 kuruş kar edemiyor ve 2000 tane petrol battı ve kapandı. böyle devam ederse 4000 tane daha petrol kapanacak. insanların yıllarının birikimi battı.
düşürmek isteyen herseyin fiyatını düşürür zaten düşürmek isteyen yok sorun o
Burda önemli olan şudur verilen vaadler yada akıllar kendin iktidara gelince unutulmasıdır bu hep böyle oldu işte bu bizim asli sorunumuzdur unutkanız
@1sumen İYİDE SANA VAATLERİ VERENDEN HESAP SORDUĞUNDA VATAN HAİNİ İLAN EDİLİYORSUN. SEN HALK OLARAK İKTİDARDAN HESAP SORAMADIĞIN SÜRECE HEP MAHKUMSUN.
@1sumen en basiti iş bankası chp nindir ama yinede kart aidati hesap işletim ücreti alıyor ve bankayı verimli sosyal bi banka olarak kullanmıyor
@1sumen bunlar gelirse iktidara sonuç belli enkaz devraldı k deyip dahada gazlamak

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