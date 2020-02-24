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  4. Son dakika: Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam

Son dakika: Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 18:51 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.

Son dakika: Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
allah hepsinden razı olsun padişahım çok yaşasın ;))
yuh be
dünyada petrol dip yaptı bizde hala zam. bir yetkili çıksın sebebini açıklasın..
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