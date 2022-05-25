FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Beştepe'de kritik toplantı: 3600 ek gösterge, emekli maaşları ve kripto para masaya yatırıldı

Son dakika: Beştepe'de kritik toplantı: 3600 ek gösterge, emekli maaşları ve kripto para masaya yatırıldı

25.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge, emekli maaşları ve kripto para düzenlemeleriyle ilgili kritik toplantı yapıldı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler masaya yatırıldı. Ek gösterge ile kimin maaşı ne kadr artacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte toplantının ayrıntıları...

3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleriyle ilgili dün Ankara'da kritik toplantı yapıldı. Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini duyurmuştu.

hep5

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 25'E YAKIN ARTIŞ

NTV'de yer alan habere göre toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i 10 Mayıs'ta olması planlanan ve öyle açıklanan nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

Son dakika: 3600 ek göstergede rakamlar netleşiyor! Kim ne kadar zam alacak?Son dakika: 3600 ek göstergede rakamlar netleşiyor! Kim ne kadar zam alacak?

kripto

KRİPTO PARA YASA TASARISINDA NELER VAR?

İkinci toplantıda ise bir süredir hazırlıkları süren kripto para düzenlemesi ele alındı. Bir önceki toplantıya ek olarak bu defa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılımcılar arasında yer aldı.

Yasa haline gelmesi planlanan taslağın içeriğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleyebilecek. Bu konuda her türlü yaptırım ve düzenleme için kripto varlığın türüne göre Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı yetkili olabilecek. Kripto varlık alım-satım platformu kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık platformları, ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet vermeyi, faaliyetlerini sonlandıracak. Hazırlanan taslağa vergisel boyut içeren yeni maddelerin eklenmesi de öngörülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!
Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutulduBankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu
Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin!Gram altın fiyatı için rekor öncesi flaş tahmin!
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz ve yıl sonunda uçacak...

Son altın tahmini dikkat çekti: Temmuz ve yıl sonunda uçacak...

Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!

Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kayınvalidesinin telefonunu açtı! “Duymaması gereken şeyler...”

Kayınvalidesinin telefonunu açtı! “Duymaması gereken şeyler...”

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Annesinin telefonunu aldı! Ortalığı birbirine kattı

Annesinin telefonunu aldı! Ortalığı birbirine kattı

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.