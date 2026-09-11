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Bakan Kurum paylaştı: 15 soruda kiralık konut projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını “İstanbul’da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?” mesajıyla paylaştı.

Bakan Kurum paylaştı: 15 soruda kiralık konut projesi
Cansu Çamcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Eylül’de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesi ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak.

Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Bakan Kurum paylaştı: 15 soruda kiralık konut projesi 1

KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL’den başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Bakan Kurum’un paylaştığı bilgilere göre proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek. Yine 4 grupta vatandaşlara kontenjanlar tanındı. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.

Bakan Kurum’un paylaştığı sorular ve yanıtlar şöyle:

15 SORUDA KİRALIK KONUT PROJESİ

1-Kiralık konut projesinde kaç konut yapılacak?
Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026’da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.

2- İlk etapta hangi ilçede kaç konut kiralanacak?
Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

3- Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?
Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1konut tahsis edilecek.

4- Projeye başvuru şartları nelerdir?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
-Evli olmak.
-En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.
-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,
-Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması,
-Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

5- İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi?
Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

6- İsteyen açıklanan ilçelerden herhangi birine başvuru yapabilecek mi? Bu ilçelerde ikamet ediyor olma koşulu var mı?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

7- Üzerinde tapu olanlar başvuru yapabilecek mi?
Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

8- Daha önce ev alıp satanlar başvurabilecek mi?
Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacak.

Bakan Kurum paylaştı: 15 soruda kiralık konut projesi 2

9- Kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı?
Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekmektedir.

10- Projede kaç tip ev yer alacak?
Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.

11- Yıllık kira artışı olacak mı?
Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

12- Kira ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20’sinde ödenmeye başlanacak.

13- Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvurabilir mi?

Hayır, başvuru yapamazlar.

14-Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl öğrenilecek?
Başvurular, e-Devlet üzerinden 14/09/2026 – 25/09/2026 tarihleri arasında alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecektir.

15- 3 yıl sonra süreyi uzatabiliyor muyuz?
Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.

Bakan Kurum paylaştı: 15 soruda kiralık konut projesi 3

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Murat Kurum kiralık konut
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