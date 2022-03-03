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Son dakika: Binance'den Rusya kararı! Kripto para ve Bitcoin artık...

03.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacaklarını açıkladı.

Son dakika: Binance'den Rusya kararı! Kripto para ve Bitcoin artık...

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Rusya ile ilgili yeni kararını duyurdu. Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını kullanan kart sahiplerinin platformda işlem yapamayacaklarını açıkladı.

"HESAPLARI TEK TARAFLI DONDURMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Binance sözcüsü, Rus yatırımcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını açıklamıştı.

Binance sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada kripto paraların amacının finansal özgürlük sunmak olduğunu bu sebepten ötürü Rus kullanıcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını aktarırken, "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır" ifadesini kullanmıştı.

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