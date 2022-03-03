Son dakika: Binance'den Rusya kararı! Kripto para ve Bitcoin artık...

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Rusya ile ilgili yeni kararını duyurdu. Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını kullanan kart sahiplerinin platformda işlem yapamayacaklarını açıkladı.

"HESAPLARI TEK TARAFLI DONDURMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Binance sözcüsü, Rus yatırımcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını açıklamıştı.

Binance sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada kripto paraların amacının finansal özgürlük sunmak olduğunu bu sebepten ötürü Rus kullanıcıların hesaplarına herhangi bir yaptırım olmayacağını aktarırken, "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kriptonun amacı dünya genelindeki insanlara daha geniş bir finansal özgürlük sunmaktır" ifadesini kullanmıştı.

