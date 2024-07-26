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SON DAKİKA: Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 07:48
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Son dakika haberi: Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.. Bu kapsamda kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verilecek ve kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

SON DAKİKA: Bir devir sona erdi! Kamuda birden fazla maaş alma dönemi kapandı

Son dakika haberi: Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda tasarrufla bir dönem sona erdi. Düzenlemeyle kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

MAAŞ 98 BİN LİRAYI AŞAMAYACAK

Alınacak maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur maaş görev kamu tasarruf
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