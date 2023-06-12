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Tüketici kredisi faiz oranları yüzde 40’ı aştı! Merkez Bankası açıkladı: Eylül 2003 sonrası bir ilk…

12.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortalamada yüzde 37,39’a ulaşan TL mevduat faizleri ihtiyaç kredisi faiz oranları için de artışa neden oluyor. Bu kapsamda Türk Lirası mevduat faiz oranları 2022 başından bu yana yüzde 13 arttı. Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredisi faizleri ise yüzde 40’ı aşarak Eylül 2003’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Tüketici kredisi faiz oranları yüzde 40’ı aştı! Merkez Bankası açıkladı: Eylül 2003 sonrası bir ilk…

Geçen yıl Haziran ayı başında yüzde 17,59 olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi 2 Haziran itibariyle Merkez Bankası verilerine göre ortalamada yüzde 37,39’a çıktı. Bu da 1 yılda 20 puanlık artış yaşandığını ortaya koydu. 2022 sonundan bu yana ise 13 puan arttı.

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KREDİ FAİZ ORANLARI YÜZDE 40'I AŞTI

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, mevduat faizlerinde yükselişe tüketici kredi faizleri de eşlik ediyor. İhtiyaç kredisi için 70 bin TL sınırı bulunurken, faizler ise yüzde 40’ı aşmış durumda. Merkez Bankası verilerine göre 2 Haziran haftası itibariyle ihtiyaç kredi faizi bir önceki haftaya göre 0.18 puan arttı ve yüzde 40,14’e çıktı. İhtiyaç kredi faizinde bu kadar yüksek oran en son Eylül 2003’te görülmüştü.

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TİCARİ KREDİLERDE DE ARTIŞ

Öte yandan bankaların TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 0.05 puan azalışla yüzde 14,95’e indi. Kurumsal kredi kartı ve KMH hariç ticari kredi faizi de 2 Haziran haftasında yüzde 14,23 oldu.


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