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Son dakika: 'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi... '8 bin 250 lira...'

07.12.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yeni yıla sayılı günler kala işçi ve işverenin gözü asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın geçim kaynağı olan asgari ücret için ilk toplantı yapılmıştı. Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, katıldığı canlı yayında son yapılan asgari ücret zammını bildiğini söyleyerek bu sene yapılacak olan zam oranı tahminini açıkladı. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

Son dakika: 'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi... '8 bin 250 lira...'

Son dakika: 'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmüyor. Milyonlarca vatandaş 2023 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapılmıştı. İkinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ OLAY OLDU

Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, A Haber'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir önceki yıl asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını bildiğini söyleyen Zehir, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir önceki asgari ücretin 5 bin 500 lira olacağını söylemiştim. Asgari ücreti diyelim yüzde 20 artırılmış olsa 6 bin 600 liraya çıkıyor. Enflasyon şu an yüzde 84,36. Burada 6 bin 600 lirayla başladı, yüzde 25 zam olsa 6 bin 875, yüzde 30 olsa 7 bin 150, yüzde 35 olsa 7 bin 425, yüzde 40 olsa 7 bin 700 liraya geliyor. Yüzde 45 zam da 7 bin 975 lira. Bu Türk-İş'in rakamına yakın. Buradan pazarlığa başlayacaklarını söylediler. Buradan yüzde 50 zam olursa 8 bin 250 lira.

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'BENİM TAHMİNİM...'

Asgari ücret şu anda 422 dolar seviyesinde. Yeniden bir seçime gidiyoruz. Ciddi bir refah kaybı yaşıyoruz enflasyon nedeniyle. Benim tahminim 8 bin lirayla 8 bin 250 lira arası. 422 doların üzerinde bir fiyatla seçime gidileceğini düşünüyoruz. İşveren tarafı da 7 bin 50 civarında bir asgari ücret istiyor. Burada yine refah payı artışını Cumhurbaşkanımız yapacaktır. Belki 200 lira olabilir."

TÜRK-İŞ'İN MASAYA OTURACAĞI RAKAM AÇIKLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten açıklama gelmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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