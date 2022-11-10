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Son dakika: Bitcoin ve kripto para piyasası şokta! Böylesi ilk kez oluyor: Bitcoin 15 bin dolara geriledi! 2 yılın dibi...

10.11.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kripto para borsası Binance'ın rakibi FTX'i satın alma planı, kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden oldu. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı ise yaklaşık iki yılın ardından ilk kez 16 bin doların altına geriledi. Öte yandan Binance, FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. İşte son dakika kripto para Bitcoin'le ilgili gelişmeler...

Son dakika: Bitcoin ve kripto para piyasası şokta! Böylesi ilk kez oluyor: Bitcoin 15 bin dolara geriledi! 2 yılın dibi...

Son dakika: Son dönemde kripto para yatırımı yapanlar şoke oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti ve 15 bin 845 dolara kadar geriledi. Kasım 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin'in piyasa değeri de 327 milyar doların altına geriledi. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü. Bitcoin 10 Kasım sabahında kayıplarını yüzde 11'e indirse de 16 bin 245 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

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SON DAKİKA: BİTCOİN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş, kripto para borsası Binance'ın rakibi FTX'i satın alma planını açıklamasının ardından geldi. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in Binance'tan yardım istediğini belirtmişti.

FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

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DOĞRULANDI

Binance’ın rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak "Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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BİNANCE, FTX'İ ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Binance'den yapılan açıklamada, yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine kara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde." değerlendirmesinde bulunuldu.

Son birkaç yılda kripto ekosisteminin daha dirençli hale geldiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı değerlerin serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, düzenleyici çerçeveler geliştikçe ekosistemin daha da güçleneceği aktarıldı.

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