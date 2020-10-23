Son dakika...Borç yapılandırma paketi TBMM'de

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifi ile 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı.

Muş'un TBMM'de yaptığı açıklamada verdiği biligilere göre yapılandırma vergi, SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da aralarında yer aldığı bir çok borcu kapsayacak. Şubat 2021'de başlayacak ödemeler kapsamında 18 ay taksitle 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma imkanı getirilecek. Müracat yasa çıkması ardından yılsonuna kadar yapılabilecek.

AKP geçen hafta TBMM'ye Cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisini veren ve istihdama verilen destekleri uzatan kanun teklifi sunmuştu. İlgili tekflifte varlık barışı olarak bilinen yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye vergisiz ve inceleme olmadan getirilmesi imkanı da yer alıyordu.

İlgili yasanın sunumunda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasının çalışmasının sürdüğü daha sonra bu yasaya ekleneceği bilgisi verilmişti.

KAYNAK:REUTERS

