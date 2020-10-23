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Son dakika...Borç yapılandırma paketi TBMM'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Şubat 2021'de başlayacak ödemeler kapsamında 18 ay taksitle 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma imkanı getirilecek. Müracat yasa çıkması ardından yılsonuna kadar yapılabilecek.

Son dakika...Borç yapılandırma paketi TBMM'de

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifi ile 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı.

Muş'un TBMM'de yaptığı açıklamada verdiği biligilere göre yapılandırma vergi, SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da aralarında yer aldığı bir çok borcu kapsayacak. Şubat 2021'de başlayacak ödemeler kapsamında 18 ay taksitle 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma imkanı getirilecek. Müracat yasa çıkması ardından yılsonuna kadar yapılabilecek.

AKP geçen hafta TBMM'ye Cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisini veren ve istihdama verilen destekleri uzatan kanun teklifi sunmuştu. İlgili tekflifte varlık barışı olarak bilinen yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye vergisiz ve inceleme olmadan getirilmesi imkanı da yer alıyordu.

İlgili yasanın sunumunda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasının çalışmasının sürdüğü daha sonra bu yasaya ekleneceği bilgisi verilmişti.

KAYNAK:REUTERS

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Allah devletimize zeval vermesin rabbim başta cumhur başkanı miza halkı için vatanı için çaba sarf eden herkese güç kuvvet versin
allah sanada zeval vermesin (ki)tekrar oy kullanasın
Hani KYK Kredi borçları öğrenci lehine çıkacaktı, bu mu? Borç yapılandırması yerine af gelse daha iyi olurdu.
konut kredisi yapılandırması nerede.Beklemekten yorulduk artık
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