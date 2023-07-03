SON DAKİKA | Borsa 6000 puana göz kırptı, dolar ve gram altın fiyatı yükselişte! Wall Street’ten yatırımcıya uyarı: ‘Risk devam ediyor, altına zarar verecek…’

Son dakika: Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı arasında yön bulmaya çalışan altın ve döviz piyasasında yeni hafta oldukça hareketli başladı. Geçtiğimiz hafta sadece 1,5 gün açık olan piyasalar, Kurban Bayramı tatili dönüşünde yükselişine hız verdi.

Bu haftanın veri gündemi yoğun. Bugün yarım gün işlem görecek olan ABD borsaları yarın tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu hafta küresel piyasalar ABD’de Çarşamba günü açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları ve Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisini takip edecek. İçeride ise Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi yakından izlenecek.

FED’İN FAİZ KARARI

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yüzde 2 lik enflasyon hedefinde ne 2023 ne de 2024 yılında herhangi değişiklik düşünmediklerini açıklamasıyla piyasadaki fiyatlamalarda öngörüler değişti. Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülürken, sene sonuna kadar da politika faizini yüzde 5,50-5,75 aralığına çekeceğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Tüm bu gelişmelerle dolar endeksi bugün 102,78 seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri yüzde 15’e yükseltmesinin ardından Türk Lirası üzerinde devam eden baskı ile yükselen dolar/TL kurunda 26 TL seviyesinde dengelenme isteği haftanın ilk gününde de devam ediyor. Dolar, Cuma günü yüzde 1 azalışla 25,7825'ten kapanmasının ardından bugün yüzde 1’in üzerinde primlenerek 26,06 seviyelerinden işlem görüyor. Euro da aynı dakikalarda 28.39 TL’den ekranlara yansıyor.

BORSA İSTANBUL’DA YENİ REKOR

Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

3 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın fiyatı ise yeni haftaya yatay bir seyirle 1.919 dolardan başladı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatının bir süredir kırmızı bölgede kalmasına rağmen, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurundan destek bulan gram altın fiyatı yükselişini bugün de sürdürdü. Altının gram fiyatı yeni günde yüzde 2’ye yakın değer kazacı ile 1.611 TL seviyelerine kadar yükseldi. Tüm zamanların zirvesi ise 1.632 TL’de bulunuyor.

Kapalıçarşı verileri ile çeyrek altın fiyatları 2.702 TL, yarım altın 5.403 TL, Cumhuriyet altını 10.965 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.561 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

2023’ün ilk yarısını yıla başladığı noktadan çok uzakta bitiriren altın fiyatları için 21 Wall Street analistinden kısa vadeli altın tahmi geldi. 1900 dolar seviyesinden destek bulan altın fiyatları için Kitco Altın Anketi’nde yapılan oylamada analistlerin yüzde 38’i sırasıyla yükseliş ve düşüş yönünde tahminde bulundu. Yüzde 24’ü ise fiyatların yatay seyredeceğini belirtti.

Adrian Day Asset Management’ın başkanı Adrian Day ise altın fiyatlarında temkinli yükseliş beklediğini dile getirdi. Day, altın fiyatlarının bu hafta muhtemelen sınırlı kazançlar göreceğini ifade ederken, “Altın piyasası ABD’de ve başka yerlerde gelecekteki faiz artışlarını tam olarak fiyatlandırmamış gibi görünüyor. Bu yüzden yakın vadeli bir risk devam ederken, ABD hazinesinin borç tavanının artırılmasından önce yılın başlarından kalan büyük finansman ihtiyaçları likiditeyi geri çekecektir. Bu da altına zarar verecektir” yorumunu yapıyor.

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