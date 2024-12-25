SON DAKİKA | 'Bu bir felaket' CHP lideri Özel'den asgari ücret için 'sefalet ücreti' tepkisi '15 bin liraya düşürdüler'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti ve asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ziyaretimizin sebebi son derece tatsız bir konu. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı yaklaşık 3 aydır tartışma konusu.

Asgari ücrete yapılacak zam konuşulurken, yorumcular asgari ücrete zam yapıldığında bu enflasyonu artırır, enflasyonun altında, hedeflenen enflasyon kadar zam yapalım diye bir tartışma açtılar.

Kira varsa tek asgari ücretlinin geçinmesi diye bir şey söz konusu değil. Bir açmazla karşı karşıyayız.

TÜİK'in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum.

Süreci yakından takip ettik, durumu yorumladığım noktada TÜRK-İŞ'in de işçilerle beraber yaptığı beklenti çalışmaları sonucunda ilan ettiği beklentiyi, bizim talebimize yakın bir noktada gerçekleşmiş olması önemlidir.

Dün apar topar yapılacak bir toplantıya TÜRK-İŞ davet edildi. Ona katılmamaları, bu emrivakiye alet olmamalarını da son derece önemli buluyorum.

Asgari ücrete verilen 22 bin liralık zammın, yani 22 bin liraya gelecek yüzde 30'luk zammın bir sefalet ücreti olduğunu, bir dayatma olduğunu ve bunu reddettiğimizi açıkça ifade etmek isterim. Haberi duyduğumuzda ilk tepkimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün sabah olağanüstü merkez yönetim kurulu toplantısı yaptık. Orada aldığımız bir dizi kararla işçi sendikalarını TÜRK-İŞ'ten başlayarak ziyaret etmeyi, düşüncelerimizi onlarla paylaşmayı uygun gördük. Bu asgari ücrette biz mecliste yokuz dedik.

Buraya gelirken yarım saat önce pazar yerine uğrayarak orada asgari ücretliyle, işçi emeklisiyle konuştum. Halinden memnun olan yok, asgari ücret iyi oldu diyen yok. Bu sefalet ücretini hep beraber reddetmek durumundayız.

Geçen seneki 17 bin lirayı adeta fiilen 15 bin liraya düşürdüler o günün parasıyla.

30 bin liranın altındaki asgari ücrette yokuz, cumartesi günü Tandoğan'da varız. O mitinge CHP olarak tüm asgari ücretlileri ve emeklileri çağırıyoruz. Bu konuyla ilgili tüm emek örgütlerinin kendi değerlendirmeleri olacaktır ama biz orada tüm emekçilerle birlikte olmayı ve bir parti olmadan oraya tüm siyasi, partilerden, sendikalardan insanlar gelebilir, geçim sıkıntısı çeken herkesin sorunlarının konuşulacağı bir süreç.

En kötü sendika sendikasız olmaktan iyidir. Tüm işçiler örgütlü olsa bugün bunu yapmaya kimsenin cesareti olmaz. Önümüzdeki süreçte sendikaların üretimden gelen güçlerini, üretimi yapanların üretimin gerçek sahiplerine hürmetsizlik edenlere en net şekilde göstereceklerini umut ediyorum. Onların mücadelesinin yanında ve arkalarında olacağımıza bundan sonraki süreçte de söz veriyoruz.

Hepimize geçmiş olsun, bu bir felaket ama bundan yılgınlığa kapılmayacağız, mücadele edeceğiz ve önemli kazanımlar elde edeceğiz.