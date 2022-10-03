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SON DAKİKA - Bu formüle yabancı değiliz! Asgari ücreti 10 bin liraya çıkaracak %80 zam planı! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

03.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tüm Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çalışanından iş verenine işçisinden memuruna herkes asgari ücret zam tutarı hakkındaki analizleri takip ediyor. Enflasyonun belirlenmesinden sonra memur ve emkli zamları için de hesaplamalar başladı. Son dakika bilgisine göre asgari ücret için geçen sene olduğu gibi iki aşamalı model planlanıyor.

SON DAKİKA - Bu formüle yabancı değiliz! Asgari ücreti 10 bin liraya çıkaracak %80 zam planı! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden milyonlarca çalışan, artan enflasyonla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. 2023'ün Ocak ayında asgari ücretin 7.500 TL olması bekleniyor. Ara zam da yine gündemde! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: YİNE YENİDEN ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM!

Geçen sene olduğu gibi sene ortasında asgari ücrete yeniden bir güncelleme gelebilir. AK Partili kurmaylar Ocak'taki enflasyondan sonra Temmuz'da da asgari ücret zammı için karar vermişti. Bu sene de aynı senaryo yaşanabilir.

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ASGARİ ÜCRET İKİNCİ ZAMLA BİRLİKTE 10 BİN TL BANDINA ÇIKABİLİR

Böylelikle asgari ücretin Ocak 2023'te 7.500 TL olması bekleniyor. Yıl ortasında yüzde 40'lık zammın ardından asgari ücrete toplamda %80 oranında bir zam gelmesi ihtimaller arasında... İkinci zamla birlikte %80'lik artışın sonucunda net asgari ücret 9.900 liraya gelmesi olasılıklar içinde!

GEÇEN SENE NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...Zam bekleyen tüm çalışanların gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...


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