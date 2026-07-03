Son dakika | Kredi limitleri yükseldi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yeni dönem; kadın ve genç çiftçileri de ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında tarım ve hayvancılıkta yeni kredi desteklerini açıkladı.
"ARPADA VE BUĞDAYDA REKOR BEKLİYORUZ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Zirai dondan etkilenenlere 47 milyar lira ödeme yaptık. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü gülmeye başladı. Arpada ve buğdayda bu yıl rekor bekliyoruz.
- 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesine üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz.
CHP'YE YÜKLENDİ
- Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık, şov kokan hareketlerdir. Bunlar eski Türkiye'ye ait, ucuz, siyasi cingözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Bu zihniyetin ülkemize, milletimize hayrı olmaz. Eskisiyle, yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına hayır gelmez. Kendilerine bile hayırları yok.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
- Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu, günden güne daha net anlaşılıyor. Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılıkta yapacaktır.
YENİ KREDİ DESTEKLERİNİ DUYURDU
- Tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize geliyorum. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 20 yıla kadar vade ile öz kaynak aramadan çok daha güçlü finansman kaynağı sunacağız.
- Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizn yanında olacağız.
- Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyoruz. Bu kapsamda, 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz.
- Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
- Tüm bu müjdelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
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