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SON DAKİKA | Canlı yayında açıkladı! Sözleşmeliden kadroya geçişte hangi hakları kazanacaklar? İşte ayrıntılar...

01.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir merakla beklenen 'sözleşmeli personele' kadro ile ilgili çalışmalarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmanın kapsamının genişlediğini duyurdu. Ayrıca, 'Sözleşmeli personeller, kadro ile hangi hakları kazanacak?' sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA | Canlı yayında açıkladı! Sözleşmeliden kadroya geçişte hangi hakları kazanacaklar? İşte ayrıntılar...

Çalışmaların devam ettiği 'sözleşmeli personele' kadro ile ilgili yeni gelişmeyi dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurmuştu. Bakan Bilgin, çalışmanın kapsamının genişlediğini belirterek "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" dedi.

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200 BİN KİŞİ SÜRE BEKLEMEKSİZİN GEÇİŞ YAPABİLECEK

200 bin kişinin süre beklemeksizin kadroya geçeceği belirtilirken sözleşmeliden kadroya geçişler isteğe bağlı yapılacak.

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KADRO İLE HANGİ HAKLARA SAHİP OLACAKLAR?

Çalışmayla ilgili sözleşmeli personel kadro alınca iş güvencesi dışında hangi haklara sahip olacak? İsteğe bağlı geçişle ilgili olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli çalışanların bazılarında maaş düşmesi, emeklilik boyutuyla ilgili farklılıklar yaşanabilir" dedi.

Açıklamasının devamında Yalçın, kadro ile görevde yükselme, ünvan değişikliği ve tayin hakkı gibi hakların tanınacağını belirtti.

'EK DERS' FARKI

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında 'ek ders' farkı olduğunu açıklayan Yalçın 'Bu da şimdi rakam boyutuyla bir miktar fark edecektir' diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli personel kadro

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