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SON DAKİKA Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personele kadro şartları neler?

30.11.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin detayları merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro konusu hakkında güncel bir açıklama yaptı. Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

SON DAKİKA Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personele kadro şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri, kadro bekleyen tüm vatandaşların gündeminde. 600 bin sözleşmeli memur ve 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personele kadro şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Araştırma görevlileri ve sanatçılar, kabine sonrasi yapılan açıklamalarda yer almayan gruptaydı.

Bakan Bilgin açıklamasında "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" dedi.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada sözleşmeliye kadro detayları açıklandı. İşte madde madde sözleşmeliye kadro detayları;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

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KİMLER KADRO DIŞINDA KALACAK?

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir.

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