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SON DAKİKA: EYT ile ilgili herkesi ilgilendiren sözler! İkramiye alabilirsiniz... 2 milyon kişi emekli olabilir!

30.11.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sözleşmeli personel ve EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin de kapsamının genişlediğini duyurdu. Öte yandan EYT düzenlemesiyle ilgili 'Sayı günden güne değişiyor. Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir' dedi. İşte son dakika EYT haberinin detayları…

SON DAKİKA: EYT ile ilgili herkesi ilgilendiren sözler! İkramiye alabilirsiniz... 2 milyon kişi emekli olabilir!

Son dakika haberi: EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken açıklamalar art arda geldi. Geçtiğimiz günlerde EYT düzenlemesinin zamanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘yakın zamanda’ demişti. Bununla beraber Bakan Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin en net tarih geldi.

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN'DEN EYT İÇİN TARİH!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:

"Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:

EYT'DE SON PERDE: '2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLABİLİR'

"Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

"ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin "zorunlu emekli" edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya "Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler" yanıtını verdi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİNDE KAPSAM GENİŞLEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı

Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Araştırma görevlileri ve sanatçılar, pazartesi günkü kabine sonrası yapılan açıklamalarda yer almayan gruptaydı.

Sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarının sayısının 3 bine yakın olduğu belirtiliyor.

200 BİNE YAKIN KİŞİ SÜRE ARANMAKSIZIN KADROYA GEÇECEK

Düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK KADROYA GEÇİLECEK

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

KİMLER KAPSAM DIŞI OLACAK?

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin sözleşmeli personel

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