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Son Dakika: Asgari ücrette yeni gelişme! "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek"

20.12.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebileceğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin'le görüşme yapacak.

Son Dakika: Asgari ücrette yeni gelişme! "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek"

Son Dakika Asgari Ücret Haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak." açıklamasını yaptı.

AGİ GÖRÜŞÜLECEK

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Öte yandan, toplantının ardından Erdoğan'ın Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.

VERGİ DÜZENLEMESİ ŞU AN MECLİS'TE

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri bugün başlamıştı.

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