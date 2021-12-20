Son Dakika: Asgari ücrette yeni gelişme! "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek"

Son Dakika Asgari Ücret Haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak." açıklamasını yaptı.

AGİ GÖRÜŞÜLECEK

Bugün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Öte yandan, toplantının ardından Erdoğan'ın Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin'le bir görüşme yapacağı öğrenildi.

VERGİ DÜZENLEMESİ ŞU AN MECLİS'TE

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri bugün başlamıştı.



