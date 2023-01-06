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SON DAKİKA | Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

06.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinde limit ve kredi kartındaki taksit sayısı artırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yapılan düzenlemede kredi kartlarındaki vade sınırı 12 aya, kredilerdeki limit ise 12 bin TL'ye yükseltildi.

SON DAKİKA | Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Son dakika: Cep telefonu alacaklar dikkat! Kredi kartındaki vade sınırı ve tüketici kredilerindeki limit artırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte kredi kartındaki vade 12 aya, kredi limiti ise 12 bin TL'ye çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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VADE 12 AYA ÇIKARILDI

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

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Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

KREDİ LİMİTİ 12 BİN TL OLDU

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

12 BİN TL'NİN ÜSTÜNDEKİ TELEFONLARDA TAKSİT 3 AY

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

Kaynak: AA

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