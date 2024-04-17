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Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.04.2024 10:06
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamuda 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesi ilişkin bir gündem konuşulduğu sorusuna ise Yılmaz, "15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz" yanıtını verdi.

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı: 'Ciddi bir çalışma yürütülüyor...' Mehmet Şimşek ABD'den döner dönmez...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"15 maddelik tasarruf paketi getirilmesi" gündemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz" yanıtını verdi.

Yılmaz'ın sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

"Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Bakın işte normal programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi bu süreçte.

Seçimsiz bir döneme girmiş olduk. Bu hakikaten büyük bir fırsat penceresi. Seçimsiz 4 küsur yılımız var. Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte; üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bu da yapısal bazı dönüşümlerle; sanayide verimliliği arttırma, rekabet gücünü arttırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Dolayısıyla bunu uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça, peyderpey hayata geçireceğiz. Bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündemi yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği arttırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacak.

KAMUDA TASARRUF İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma.

Yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var.

Epeyce bir mesafe alındı. Mehmet Bey'in yurt dışı programı var, bu dönüşünde ilgili diğer kurumlarımızla birlikte bir araya gelip sonuçlandıracağız."

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