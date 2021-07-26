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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

26.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu. İşte vergi ve SGK prim ödemelerinin ertelenecek iller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu açıklamayı yaptı:

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.

Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
erteleniyorsa çok yardımcı olunmuş cidden yaşasın reis
Bende sandım hiç almicaklar :))
Asgari ücretli çalışan milyonlarca işçiye, kamu işçilerine sağlanan haklardan talep ediyoru.Seyyanen zam olarak nitelendirilen meblağdan da yılda 3 kez brüt üzerinden ikramiye talep ediyoruz. HAK, HUKUK, ADALET...

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