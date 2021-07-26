Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu açıklamayı yaptı:

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.

Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.



