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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yeni desteği açıkladı! İşte çiftçiye verilecek hibe ve destekler...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.03.2025 20:36
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "'Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada 8. sırada" dedi. Erdoğan, bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Kırsala yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yeni desteği açıkladı! İşte çiftçiye verilecek hibe ve destekler...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de çiftçilerle iftar programında konuştu. 2025 yılı Kırsal Kalkınma Desteği ile ilgili de açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız.

Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm vatandaşlarımızın refahı için geceli gündüzlü koşturuyoruz. Önümüze çıkan engellere takılmadan, 85 milyonun huzuru ve esenliği için gayret gösteriyoruz.

Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda, reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında, şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak.

Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze-meyve üretiminde dünyada üçüncüyüz. Sığır eti üretiminde dünyada 7., Avrupa'da 1. konumdayız. Yumurta üretiminde dünyada 10., Avrupa'da 2.'yiz.

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"TARIM BİTTİ İFTİRASI ATILAN TÜRKİYE, BUGÜN TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA LİDER"

Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır.

Tarımda son 22 yılda, 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2250 çeşit tarımsal ürün gönderiyoruz.

Bütün bu başarıda emeği olan çiftçi kardeşlerimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Taklit, tağşiş yapılan sağlıksız ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Dört koldan çok yoğun bir mücadele içine girdik. Fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlatıldı. Bu mübarek günlerde temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Birçok işletmemiz indirim kampanyalarıyla enflasyonla mücadeleye destek verdiler.

Bu ürün para etmedi, elde kaldı gibi şikayetlerin de önüne geçeceğiz.

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ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ AÇIKLADI

2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece kırsala 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynakları kırsal kalkınmadan ormancılığa kadar sektörün gelişimi için kullanmayı sürdürüyoruz.

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Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bunun 250 milyon dolarının sadece deprem bölgesine tahsis edildiğini de ayrıca ifade etmek isterim"

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Recep Tayyip Erdoğan
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