Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok kısa sürede" diyerek duyurdu! ABD ile yeni anlaşma... "Bakkaldan gazoz almaya benzemez"

Son dakika haberi: Karadeniz ve Gabar'daki petrol keşiflerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ciddi bir atılım yapsak da önümüzde halen kat etmemiz gereken mesafe var" dedi. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin kısa süre içinde verileceğini duyurdu. "Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez" çıkışıyla dikkat çeken Erdoğan, yeni nükleer projelerin haberini verirken ABD ile yeni nesil reaktörlerde iş birliği yapılacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde son ABD ziyaretinde imzalanan mutabakat zaptı vardı. Akkuyu NGS haricinde başka nükleer santral projeleri de olduğunu bildiren Erdoğan "Amerika'yla imzaladığımız mutabakat zaptı, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

"ENERJİ ARZI STRATEJİK BİR MESELE"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar iş birliğinin değil, yıkıcı bir rekabetin konusu oldu. Enerji uğruna nice ülkeler sömürüldü. Dünyanın enerji ihtiyacı artıyor. Enerji arzı stratejik bir mesele.
  • Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına ve büyümeye değil, aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir. Refah artışına paralel olarak enerjinin, özellikle elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmakta.

"OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 134 BİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI"

  • Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli ve hibrit araçların sayısı asimetrik şekilde yükseliyor. Bu yılın ocak-eylül döneminde 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.
  • 2002'de ülkemizde doğal gaz altyapısının olduğu şehirlerimizin sayısı yalnızca 5'ti. Bugün 81 ilimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık.

"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 17 BİN DOLAR SEVİYESİNE YAKLAŞTI"

  • 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştık.
  • Geçen ay OVP'yi kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki 3 yıl için iddialı hedefler belirledik. 2028'de ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli geliri ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz.
  • Nüfusumuzun 2030'da 88 milyonu aşmasını, 2050'de 94 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

"BU FATURAYI DÜŞÜREBİLMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ"

  • Hem gündelik hayatta hem de sanayide kullandığımız fosil yakıtların kahir ekseriyetini yurt dışından temin etmek zorundayız. 2002'de 17,4 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimimiz 2024'te 53,2 milyar metreküpe çıktı. 2025 için tahminimiz 59,5 milyar metreküp. Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içindeyiz.

"PETROL KEŞİFLERİMİZLE CİDDİ BİR ATILIM YAPSAK DA HALEN MESAFE KAT ETMEMİZ GEREK"

  • T.C. tarihinin en büyük doğal gaz keşfini 5 yıl önce Karadeniz'de gerçekleştirdik. Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşiflerimizle her ne kadar ciddi bir atılım yapsak da önümüzdeki görünen tablo halen kat etmemiz gereken mesafe var. Bu mesafeyi bir an evvel kapatmak için filomuzu genişlettik.

"ULUSLARARASI PİYASALARDAN DOĞAL GAZ ALMAK BAKKALDAN GAZOZ ALMAYA BENZEMEZ"

  • Uluslararası piyasalardan doğal gaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez. Tedarik noktasında tek bir ülkeye, kaynağa ve tek bir hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız bunun sıkıntısını bizzat çekti. Biz, TürkAkım'ın da katkısıyla bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik.

"AKKUYU NGS'DE İLK ELEKTRİĞİ ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE VERECEĞİZ"

  • Şu anda dünya genelinde 31 ülkede 416 nükleer reaktör aktif halde. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu NGS'de ilk elektriği inşallah çok kısa süre içinde vereceğiz.

ABD İLE 'NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ' ANLAŞMASI

  • Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Çin hem son Amerika seyahatimizde bu konuyu ele aldık. Amerika'yla imzaladığımız mutabakat zaptı, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas alan bir anlaşma. Bu anlaşmayla yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: "UZAKTAN KUMANDAYLA ANCA BU KADAR SİYASET YAPILIR!"

  • Biz bu politikalarımızdan dolayı ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kalıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıp balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor, ertesi gün hidroelektrik santral projelerimizi marjinal örgütlerin ağzıyla hedef alıyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eleştirmek, saldırmak, sulandırmak, mesnetsiz iddialarla projemizi kötülemek dışında ne bir enerjisi ne bir enerji vizyonu var. Tek yapabildiği partisinde her gün yenisi patlak veren rüşvet, irtikap, yolsuzluk skandallarına canlı kalkan olabilmek. Uzaktan kumandayla anca bu kadar siyaset yapılır!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
