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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon çıkışı: Tek haneye indireceğiz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 13:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki dalgalanmaya ve enflasyona ilişkin açıklamalar yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon çıkışı: Tek haneye indireceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Dövizdeki dalgalanma ekonomik temelli değil. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEYE KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'da dövizdeki dalgalanmalara ve enflasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dövizdeki dalgalanmalar ekonomik temelli değil. Son dönemde bir miktar artan enflasyonu tekrar tek haneye indirmekte kararlıyız. Bu konuda kararlıyız. İhracatımız 2002'deki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Mart ayı ihracat rakamlarında tüm zamanların rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Salgından sonra eskisinden çok daha güçlü bir turizm gelirine sahip olacağız. Tabi bunları sayın Kılıçdaroğlu takip ediyor mu bilmiyorum.

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Uçuk saçık rakamlarla konuşmak ve milleti yalanla aldatmak sana bir şey kazandırmayacak. Dün Kılıçdaroğlu kürsüde rakam vererek esnaf ve sanatkarlarımızı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın terkin yaptığını, yani işini terk ettiğini söyledi. Hakikati ifade ediyor mu? Hayır. Çünkü aynı dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptırmış, yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın. Bak rakamlar ortada. Esnafın derdini dile getirmek başka şey, rakamları eğip bükerek kışkırtıcılık yapmak başka şey. Kendisini yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor. Reform paketlerimizi açıkladığımız takvime uygun şekilde hayata geçireceğiz.." ifadelerini kullandı.

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