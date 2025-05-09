SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'iç cephe' mesajı: Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var

İhracat sadece döviz geliri değildir. İhracat; üretimdir, istihdamdır, refahtır.

Kim üretmek istiyorsa, kim yatırım yapıyorsa kim istihdam sağlıyorsa biz onun yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi hem iş yapıyor, hem hizmet ediyoruz. Hem de karalama kampanyalarıyla mücadele ediyoruz.