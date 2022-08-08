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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! 81 ilde sosyal konut projesinde sayı 500 bine çıktı

08.08.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 ilde sosyal konut hamlesinde hedef büyüdü. Daha önce 150 bin olarak belirtilen rakam 500 bine çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül'de detaylarını açıklayacağı sosyal konut projesinde peşinat tutarının ev fiyatının yüzde 10'u ve 20 yıla kadar vade seçeneğinin olacağı öğrenildi. İşte 81 ilde sosyal konut projesinin detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! 81 ilde sosyal konut projesinde sayı 500 bine çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında duyurduğu ve detaylarını Eylül'de açıklayacağı 81 ilde sosyal konut projesinde hedef büyüdü. Daha önce 150 bin olarak açıklanan rakam, 500 bine çıkarıldı. Yeni projede dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. İşte 81 ilde sosyal konut projesinin detayları...

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HEDEF 500 BİN

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. Kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Daha önce 81 il için 150 bin konut ve işyeri rakamı verilirken bu rakamın büyükşehirler başta olmak üzere 450-500 bine çıkarıldığı öğrenildi.

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KİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK?

Sosyal konut hamlesi projesinde dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

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20 YILA VARAN VADE

Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

SOSYAL KONUTTA EN FAZLA PAY İSTANBUL'UN

Sosyal konutta İstanbul'a önemli bir pay ayrılacağını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde olduğu gibi İstanbul'umuza yeni on binlerce konut kazandıracağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan konut
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