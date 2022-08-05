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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklamıştı! Yerleri sır gibi saklanıyor

05.08.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı 81 ilde 150 bin sosyal konut ve evi olmayanlara hazine arazi projesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Peşinat tutarının ev fiyatının yüzde 10'u ve 20 yıla kadar vade seçeneğinin olacağı öğrenildi. Öte yandan sosyal konut arsalarının ise fiyatlarının önceden artmaması için yerlerinin gizli tutulduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklamıştı! Yerleri sır gibi saklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında duyurduğu, ayrıntılarının Eylül'de açıklanacağı 81 ilde 150 bin sosyal konut ve evi olmayanlara hazine arazi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacağı, sosyal konut arsalarının ise fiyatlarının önceden artmaması için yerlerinin gizli tutulduğu öğrenildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşların sorununu çözmek için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, evi olmayan dar gelirliler için yapılacak sosyal konutlarla ilgili valilikler talep toplamaya başladı. Şehirlerdeki ihtiyaca göre belirlenecek toplam konut sayısının rekor düzeyde olacağı belirtiliyor.

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Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle bugüne kadar yapılan sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamına ulaşılarak hak sahiplerine teslim edildi.

Bir buçuk yıl önce 100 bin sosyal konut hamlesi başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar tamamladı ve inşaatlar devam ediyor.

DETAYLAR EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Yeni sosyal konut hamlesi de Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacağı için 81 ilde bu sayının gelen talebe göre 200 bini geçeceği de belirtiliyor. Projeyle ilgili tüm detaylar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eylül ayında açıklanacak.

PEŞİNAT TUTARI EV FİYATININ YÜZDE 10'U OLACAK

Hâlihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek.

Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

Ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ sosyal konut projesinde öncelikli grup ve vade sayısı belli oldu: İstanbul'un o ilçeleri...Ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ sosyal konut projesinde öncelikli grup ve vade sayısı belli oldu: İstanbul'un o ilçeleri...

MALİYETİ DEVLET KARŞILAYACAK

Vatandaşın erişilebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.

Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutlar asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda inşa edilecek. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda, tüm gerekli sübvansiyonları devlet karşılayacak.

GENÇLERE ÖZEL KOTA

TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

YERLER SIR GİBİ SAKLANIYOR

Öte yandan Yeni Şafak'ta yer alan haber göre arsa fiyatlarının çok değerli olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerdeki arazilerin satılacağı merak konusu oldu. TOKİ ve Milli Emlak yetkilileri, gerek sosyal konut projelerinin gerekse vatandaşa satılacak Hazine arazilerinin yerleri konusunda ser verip sır vermiyor. Gerekçe ise arsanın bulunduğu bölgelerin fiyatlarının uçmaması.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan konut
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