FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

25.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklamalar yaptı. Müjdeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işveren ve çalışanları ilgilendiren gelişmeleri duyurdu. Erdoğan, yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını, çalışanlara nakden ödenen yemek tutarlarının da vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Erdoğan, çalışanlara yapılacak elektrik doğal gaz ve ısınma yardımıyla ilgili de müjde verdi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren müjdeleri duyurdu. İşte yemek kartı, elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili müjdelere ilişkin son dakika haberinin detayları...

erd1

'YEMEK KARTI' MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "İstanbul Ticaret Odası'na gelmişken bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerini vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuzdan itibaren çalışanlara ödenen yemek parasının vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, iş verenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ÖDEMELERİ

Öte yandan Erdoğan "2023 nisan ayından itibaren işverenlerin çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi! 'Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi! 'Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyoruz'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurduEYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu
Akaryakıt indirimi için kritik günler…Akaryakıt indirimi için kritik günler…
Vatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettilerVatandaşlar 57 bin TL'lik telefon için akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldı

Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AK Parti'ye katıldı

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

Benzin ve motorine indirimi bekleniyor! Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine indirimi bekleniyor! Güncel akaryakıt fiyatları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.