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Son dakika: Asgari geçim indirimiyle ilgili yeni gelişme... AGi ile ilgili sürpriz karar

20.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari geçim indirimiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika haberine göre, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le görüşme yapacak.

Son dakika: Asgari geçim indirimiyle ilgili yeni gelişme... AGi ile ilgili sürpriz karar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

Görüşmede, asgari vergi muafiyetinin genişletilmesi konusu ele alınacak.

Son Dakika: Asgari ücrette yeni gelişme! Son Dakika: Asgari ücrette yeni gelişme! "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek"

AGİ 2022 YILINDA NE KADAR?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 asgari ücret miktarı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Yeni asgari ücrete göre en düşük AGİ ödemesi 2022 yılında 402 liraya çıkacak. Ancak artık AGİ’den asgari ücret ile çalışanlar yararlanamayacak. Asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlara ise vergi kesilmesi dvam edeceği için, medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödemesi devam edecek.

Medeni Durum 2020 Aylık (TL) 2021 YENİ
Bekâr 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7
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KİMLER AGİ ALACAK?

AK Parti'nin asgari geçim indirimini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretler için kaldırılacak. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların’ ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacak.

Asgari ücret üzerindeki vergi kalkacağı için AGİ ödenmeyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecek. Bu çalışanlara medeni durum ve çocuk sayısına göre AGİ ödenecek.

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