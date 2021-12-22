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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

22.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek. Yalçın ek zam görüşmeleriyle ilgili dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini söylemişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ile ek zam görüşecek

Son dakika haberine göre, Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili son dakika gelişmesi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile ek zam konusunu görüşecek.

KAMU-SEN'DEN BAKAN BİLGİN'E ZİYARET

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Kahveci, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik."

Son Dakika: Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklamaSon Dakika: Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklama

SOSYAL REFAH ARTIŞI YAPILACAK

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı.

Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık, 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denilmişti.

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