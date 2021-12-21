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Son Dakika: Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklama

21.12.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ek zam talebimizi, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için Ek Zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklama

Son dakika haberine göre, Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili son dakika gelişmesi geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

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Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini söyledi.

Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

SOSYAL REFAH ARTIŞI YAPILACAK

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı.

Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık, 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denilmişti.

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