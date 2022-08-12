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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

12.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gıda fiyatlarında artış devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki ürünler için ‘indirim’ talimatı gelmişti. Tarım Kredi marketlerinde indirimin başlayacağı tarih belli oldu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Yükselen gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

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30-40 ÇEŞİT ÜRÜNÜN FİYATI GERİLEYECEK

Erdoğan dün yaptığı açıklamasında et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi 30-40 kalem üründe indirim yapılacağını açıkladı. Erdoğan, “Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek” dedi.

İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar olacak:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

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ET ÜRÜNLERİNDEKİ İNDİRİMLER AYRICA DUYURULACAK

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
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