Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı.

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