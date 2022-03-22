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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak

22.03.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Fuat Oktay
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