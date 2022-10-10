Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıkladı! Esnafa art arda yeni müjdeler...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 45 dakika süren Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının hemen ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa müjdeleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnafın yanında olduk. Desteklerimizde kadın ve gençlere ayrı yer veriyoruz.

Yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların huzurundayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7.5 faizle istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkarıyoruz.

Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz. Yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafımıza da 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeyle yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

