SON DAKİKA | Dakikalar kala Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Tatmin edecek bir seviye

Son dakika: Milyonlar nefesini tuttu, 2023 asgari ücret zammına kilitlendi. Saat 12.00'de kamuoyuna açıklanması beklenen asgari ücretle ilgili dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi.

SON DAKİKA | BAKAN NEBATİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Bu yıl asgari ücrette yüzde 95 oranında bir artış sağladıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bununla ilgili Çalışma Bakanlığımız, dün işveren ve işçi temsilcileriyle görüşmeleri yaptılar. Asgari ücretin hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede gerçekleştirilmesi ülkemizin faydasına olur" ifadelerini kullandı.

VERGİ İNDİRİMİ OLUR MU?

Vergi indirimlerinde fazla bir alanın kalmadığını ifade eden Nebati, her 6 aylık dönemde olduğu gibi gelecek yıl da memura ve emekliye enflasyon farkının verileceğini söyledi.



