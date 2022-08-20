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Son dakika: Depoları şimdiden doldurun! Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…

20.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Daha bugün yapılan zamla yeniden 25 liranın üzerine yükselen motorin fiyatından sonra bir zam haberi de benzin için geldi. Benzin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılacağı ifade edildi. Peki 20 Ağustos Cumartesi benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları…

Son dakika: Depoları şimdiden doldurun! Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla zirve yapan petrol fiyatları 88 dolar seviyelerine geri çekildi. Ancak dolar/TL kurunun yıl içi rekor seviyeye ulaşması ile geçtiğimiz ay düşüş eğilimine giren akaryakıt fiyatlarında zam haberlerini yeniden gündeme getirdi. Motorine bugün yapılan 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatına da zam geleceği öğrenildi. Peki benzin litre fiyatına ne kadar zam gelecek? 20 Ağustos Cumartesi güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Hafta içinde Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yapılması planlanan iki zam iptal edilmişti. Ancak dolar kurundaki yükseliş fiyata direkt yansıdı ve 77 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı. Hâlihazırda iki gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 AĞUSTOS CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 20,34 TL
Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,12 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,45 TL
Motorin fiyatı: 25,13 TL

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerindeAkaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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