Son dakika: Depoları şimdiden doldurun! Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor: Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla zirve yapan petrol fiyatları 88 dolar seviyelerine geri çekildi. Ancak dolar/TL kurunun yıl içi rekor seviyeye ulaşması ile geçtiğimiz ay düşüş eğilimine giren akaryakıt fiyatlarında zam haberlerini yeniden gündeme getirdi. Motorine bugün yapılan 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatına da zam geleceği öğrenildi. Peki benzin litre fiyatına ne kadar zam gelecek? 20 Ağustos Cumartesi güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Hafta içinde Brent petroldeki düşüşün etkisiyle yapılması planlanan iki zam iptal edilmişti. Ancak dolar kurundaki yükseliş fiyata direkt yansıdı ve 77 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi 23,23 TL olan motorinin litresi 24 TL’ye çıktı. Hâlihazırda iki gün önce zam gelen motorine 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aştı. Benzin fiyatlarında ise son olarak 83 kuruşluk indirim yapılmıştı.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 AĞUSTOS CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 20,34 TL

Motorin fiyatı: 25,03 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,12 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,45 TL

Motorin fiyatı: 25,13 TL



