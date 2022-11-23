Son dakika deprem haberi: Ne afet ne de deprem onları durduramadı! Düzce'deki deprem sonrası yine ortaya çıktılar

Son dakika deprem haberleri... Düzce'deki deprem sonrası fırsatçılar harekete geçti! Hırsızlar, deprem ve afet umursamadı! NTV canlı yayınına katılan İHA muhabiri Enes Bektaş; Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığını açıkladı. Yaşananlara sosyal medyadan tepki yağdı! Vatandaş isyan etti.

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI HIRSIZLAR ORTAYA ÇIKTI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Düzce'de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Boş kalan evler için EGM'den uyarı geldi! Hırsızlık olaylarının yaşandığı kaydedildi. İHA muhabiri Enes Bektaş, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ÇOK SAYIDA İHBAR GELİYOR'

Enes Bektaş; 'Düzce'deki deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı! Bu yaşananların ardından bazı evlere hırsızların girdiği ifade edildi. Emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geliyor.' dedi.