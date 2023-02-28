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SON DAKİKA | Deprem sonrası fiyatları fahiş bir şekilde artmıştı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

28.02.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan fahiş kira haberleri üzerine harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA | Deprem sonrası fiyatları fahiş bir şekilde artmıştı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Ankara'ya geldiği belirtilerek, "Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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deprem Kira soruşturma konut

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