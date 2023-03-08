Son dakika: Akşener sonrası altılı masanın bir üyesinden daha HDP mesajı! 'Oy istemek durumundadır...'

'Afet yönetiminde talimat beklenmez, herkes ne yapacağını bilir' cümlesiyle AFAD ve Kızılay konusuna giren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, altılı masa süreciyle ilgili de konuştu. Krizin olduğunu kabul eden Ahmet Davutoğlu, krizin hayatın bir parçası olduğunu bu krizlerin siyasette bazen faydalı olduğunu söyledi.

KIZILAY İÇİN BİNALİ YILDIRIM İDDİASI!

Ahmet Davutoğlu, Kızılay ve AFAD hakkında yeni iddialarda bulundu... 'AFAD, Süleyman Soylu'nun çiftliği olmuş. Kızılay ise Binali Yıldırım'ın çiftliği olmuş. Devlet böyle yönetilmez, afet böyle yönetilmez. Askerin insanlara yardım etmesinden çekindiler. Ben ülkenin başında olsam depremin olduğu ilk gün tüm muhalefet liderlerini toplardım. Birlik yaratırdım, o birlik vatandaşa da yansırdı. Belediye başkanları ve valileri de ayırmadan toplardım.'

DAVUTOĞLU'NDAN HDP SÖZLERİ! 'TEMAS KURULABİLİR'

'İlk turda seçimi kazanacağıma dair şüphemiz yok. Özellikle son yapılanmadan sonra ilk turda seçimi kazanacağız. Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkaranlar, döndüler altılı masanın altında HDP var dediler. HDP, meşru bir siyasi partidir. Osman Öcalan kırmızı bültenle aranan bir teröristti. HDP, meşru bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanı, herkesten oy istemek durumundadır. Herkesle temas kurabilir. AK Parti'nin de MHP'nin de tabanına seslenecek.

