Son dakika | Yüksekten atlayıp yaralanan onlarca depremzede var! İstanbul Valiliği ve Bakan Yerlikaya'dan beklenen deprem açıklaması: "13 saniye sürdü"

Son dakika haberi: Deprem sonrası İstanbul Valiliği yaralılar hakkında açıklama yaptı. Can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sayısını açıkladı.

"ALTYAPILARDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI"

İşte Valilikten depreme ilişkin saat 15.30 itibariyle yapılan açıklama:

Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

"İSTANBUL'DA DEPREMDE CAN KAYBI YOK"

⁠Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

"151 KİŞİ YÜKSEKTEN ATLAYIP YARALANDI"

⁠Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

"FATİH'TE METRUK BİR BİNA YIKILDI"

⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

DEPREM SIRASINDA EVİNDE DÜŞEN YAŞLI ADAM YARALANDI

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi'nde oturan Muharrem Şenyüz, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmaya çalışırken yere düştü.

Kafasını duvara çarparak ağır yaralanan Şenyüz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA: DEPREM 13 SANİYE SÜRDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü.

"15:12'YE KADAR 51 ARTÇI DEPREM"

Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

"6 BİN 100 İHBAR"

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti.

" İLK ANDAN İTİBAREN TÜM EKİPLERİMİZ HIZLA HAREKETE GEÇTİ"

Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir.

Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim.

İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL’UN DİBİNDEKİ İLÇEDE DEPREM PANİĞİ: 3 YARALI

İstanbul’da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sınır komşusu Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, kendilerini park, bahçe ve toplanma alanlarına atarken, gelen ikinci sarsıntı ile dışarılarda beklemeyi sürdürüyor.

İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI; KOŞARKEN AYAĞINI BURKTU

Depreme Veliköy Mahallesi’ndeki evinde yakalanan bir kişi paniğe kapılarak ikinci kattan aşağı atladı. İlçe merkezindeki bir kişi de alçak bir noktadan atlayarak, diğer kişi de koşarken ayağını burkması sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, ilçede olumsuz bir durum yaşanmadığını ifade ederek; "Paniğe bağlı bir vatandaş Veliköy’de yüksekten atlamış. Bir kişi alçak bir noktadan, başka bir kişi ise koşarken ayağını burkması sonucu hafif yaralandı. Durumları iyi. Hepimize tekrar geçmiş olun" dedi.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır