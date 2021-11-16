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Asgari ücrette vergi düzenlemesi geliyor mu? Uzman isim rakam verdi

16.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde asgari ücretteki vergi kalemlerine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. TİSK, dün yaptığı açıklamada tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulunmuştu. Prof. Dr. Sefer Şener'den de açıklama geldi, " İş verene bir asgari ücretlinin maliyeti 4 bin 203 TL’dir. SGK prim payları, gelir vergisi var. Söylenilen brüt dediğimiz 3 bin 577 lira olan ücretten asgari ücretli 226 lira vergi ödüyor. Devlet vergi kısmında da indirim yapacaktır." dedi.

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret üzerindeki vergileri yeniden düzenlemek için modeller üzerinde çalıştıklarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. TİSK tarafından dün yapılan açıklamada ise, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindenki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısı yapıldı. Bu açıklamayı birçok parti temsilcileri de destekleyen açıklamalar yaptı. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin bir açıklama da Prof. Dr. Sefer Şener'den geldi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Şener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Daha önceki yılların tamamını 2001’den itibaren incelediğimizde özellikle enflasyonun üzerinde yüzde 5 ile 7 arasında refah payı eklenmiş. Burada büyümeden gelen katkı payı ve diğer unsurlar var. Sadece enflasyon oranında değil enflasyonun üzerinde büyüme getirecek şekilde bir ilave yapmanız gerekiyor. Bu ilavenin son 20 yıllık dönemde yüzde 5 ile 7 arasında olduğudur.

"ASGARİ ÜCRETİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Şunu da unutmamak lazım enflasyonun konut ve faturalarla ilgili kısmı yaklaşık olarak 11 puana denk geliyor. Neredeyse enflasyonun yarıya yakını gıda ile ilgili artışlardan ve faturalar dediğimiz kira ile ilgili kısımdan geliyor. O yüzden hükümet mutlak suretle asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde söylüyorsa bunları göz önüne alacaktır diye düşünüyoruz.

TİSK'ten asgari ücret açıklamasıTİSK'ten asgari ücret açıklaması

"ZAM YÜZDE 20'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Temennimiz asgari ücrette yüksek oranlı bir zam yapılmasıdır. Gerçekleşen enflasyon yüzde 20’ye yakın, piyasanın beklentisi şudur. Zam yüzde 20’nin üzerine çıkacak diye gözüküyor. Hem işveren tarafının hem işçi sendikalarının hem de hükümet tarafının iyi değerlendirmesi gerekiyor. Şimdiye kadar yapılanlar enflasyonun üzerine yüzde 5 ile 7’lik bir zammın yapıldığını gösteriyor. Enflasyonun üzerinde yüzde 5’in üzerinde yapılacak zam kısa vadede asgari ücretliyi enflasyon oranına taşıyacaktır diye düşünüyorum.

Türkiye’de 13.6 milyon çalışan iş gücü var. Bunun da yüzde 42.5’i yani 6.5 milyon asgari ücretle çalışan kesim var. İlerleyen aşamalarda bir üst seviyede çalışanları bu ücrete yakın olarak kabul ettiğimizde bu kesimin hepsini etkileyecek.

HDP: Asgari ücret 5 bin lira olmalıHDP: Asgari ücret 5 bin lira olmalı

Rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz 10 milyona yakın kişi bu asgari ücretten ne kadarlık refah payı alacağını merak ediyor. Bizim bu rakamlardan çıkarttığımız. Temennimiz yüksek zam yapılması ancak bizim çıkardığımız enflasyonun üzerinde 5 puan ilave yapılmasıdır. Bu rakam yapıldığında doğal olarak enflasyonun üzerinde çalışana refah sağlamış olursunuz.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ İNDİRİMİ

Sayın Bakanın açıkladığı enflasyonun üzerinde zam yapılacak ve büyümenin üzerinde refah payının ekleneceğini söylemek lazım. İş verene bir asgari ücretlinin maliyeti 4 bin 203 TL’dir. SGK prim payları, gelir vergisi var.
Söylenilen brüt dediğimiz 3 bin 577 lira olan ücretten asgari ücretli 226 lira vergi ödüyor. Devlet vergi kısmında da indirim yapacaktır.

Bakan Bilgin'den asgari ücret sunumuBakan Bilgin'den asgari ücret sunumu

500 TL’si direkt SGK prim payıdır. Siz emekli olduğunuzda ikramiye alacaksınız buna gidiyor. Kalan 227 TL’lik kısım vergi olarak gidiyor. Vergiyi tamamen kaldırsak dahi bu 250 liralık bir artışa tekabül ediyor. Siz işveren üzerindeki vergiyi kaldırırsanız. 550 TL SGK payı ödüyor işveren. Bunları tamamıyla kaldırsanız geleceğe dönük olarak sosyal güvenlik sisteminde açık vermeniz durumu var. Bu durum gördüğümüz kadarıyla söz konusu değil. Vergilerde azaltım düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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