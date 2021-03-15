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Son Dakika: Diyanet'ten 2021 fitre miktarı açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2021 fitre miktarı belli oldu. İşte 2021 yılı fitre ücreti..

Son Dakika: Diyanet'ten 2021 fitre miktarı açıklaması!

Son dakika haberine göre; 2021 yılı fitre miktarı belli oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

2021 YILI FİTRE MİKTARI BELLİ OLDU

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”

(AA)

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
bu hesaba göre 4 kişilik bi aile günde 2 öğün yemek yiyerek minimum yemek gideri 6720 tl yapıyor. hadi bakalım asgari ücretli nasıl geçinsin... kirası elektirik su doğalgaz telefon ulaşım hariççççç
Allah kabul etsin
ماشاللم Allah kabul etsin
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