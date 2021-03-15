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Bakan Varank: 'Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 11:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılarak AB ilişkilerine ilişkin açıklamalar yaptı. Toplantının ardından CNN Türk canlı yayınına katılan Varank, yerli aşının ne zaman elimizde olacağını açıkladı.

Bakan Varank: 'Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz." diyerek, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık." şeklinde konuştu.

VARAN'KTAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Toplantının ardından Varank CNN Türk canlı yayınına katılan Varank, "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" dedi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam çok komik ya geçenlerde wosvagen Manisa'ya fabrika kurmaktan vazgeçti biz değil vosvagen kaybeder demişti ????????
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