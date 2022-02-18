Son dakika: Doğal gaz desteği için başvurular bugün başlıyor! 450-1150 lira arasında doğal gaz desteği verilecek

Son dakika haberi: Doğal gaz desteği için kritik gün... 4 milyon haneye yapılacak doğal gaz desteği kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan kabine toplantısı sonrası duyurmuştu. 3 milyon liralık destek için başvurular ise bugün başladı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığınca ısınma desteği olarak verilen kömür yardımı artık, yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yapılacak doğal gaz desteği olarak da verilecek.

SON DAKİKA: DOĞAL GAZ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden ya da bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) giderek başvuruda bulunabilecek.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

YILDA İKİ KEZ VERİLECEK

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

ISIL DEĞERLERLE OLUŞTURULDU

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.



