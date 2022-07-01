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Son dakika: Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi! İşte detaylar

01.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi! İşte detaylar

Son dakika haberi... Doğal gazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. (AA)

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