Son dakika| Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme resmen yürürlüğe giriyor

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı. Meclis'te kabul edilen yasa için gözler Resmi Gazete'deydi. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi açıkladı.

Göktaş, "10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfamızda paylaşacağız. Tüm annelerimiz açıklamalarımızı oradan takip etsinler" ifadelerini kullandı.

"BU GECE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASINI BEKLİYORUZ"

Meclis'te sorulara cevap veren Bakan Göktaş, "Doğum iznine ilişkin düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.

Aynı zamanda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor. Bakan Göktaş, bugün itibarıyla nisan ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

"ÇOCUK KORUMA KANUNLARIMIZLA İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELERİMİZ VAR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin konuşan Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili özellikle bazı düzenlemelerimiz var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'daki elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk. Bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmekte. Bu kapsamda, görüşmelerle onları netleştirmiş olduk. Şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Özellikle bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarında doğrudan Aile Bakanlığı'nın dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. İnşallah bu kapsamda da koruyucu, önleyici mekanizmalarımız açısından gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem" dedi.

