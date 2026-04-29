Son dakika| Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme resmen yürürlüğe giriyor

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, düzenlenin bugün Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı. Meclis'te kabul edilen yasa için gözler Resmi Gazete'deydi. Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi açıkladı.

Göktaş, "10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfamızda paylaşacağız. Tüm annelerimiz açıklamalarımızı oradan takip etsinler" ifadelerini kullandı.

"BU GECE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASINI BEKLİYORUZ"

Meclis'te sorulara cevap veren Bakan Göktaş, "Doğum iznine ilişkin düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.

Aynı zamanda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor. Bakan Göktaş, bugün itibarıyla nisan ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

"ÇOCUK KORUMA KANUNLARIMIZLA İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELERİMİZ VAR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin konuşan Göktaş, "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili özellikle bazı düzenlemelerimiz var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'daki elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk. Bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmekte. Bu kapsamda, görüşmelerle onları netleştirmiş olduk. Şu anda hala görüşmeler devam ediyor. Özellikle bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan dahil edilmesi, bazı tedbir kararlarında doğrudan Aile Bakanlığı'nın dahil edilmesi ve bilgisi dahilinde olması gibi güçlü adımlar atıyoruz. İnşallah bu kapsamda da koruyucu, önleyici mekanizmalarımız açısından gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

